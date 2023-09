Mondial-2023: Le XV de France entame la vie sans Dupont

En attendant un hypothétique retour, les premiers entraînements de la semaine permettront d'y voir plus clair: qui de Maxime Lucu ou de Baptiste Couilloud va débuter comme titulaire contre les Italiens le 6 octobre à Lyon? Qui va monter en grade et devenir capitaine du XV de France?

Victime d'une fracture au visage jeudi, opéré vendredi, le demi de mêlée de Toulouse et des Bleus n'a retrouvé ni l'hôtel de la sélection à Aix-en-Provence dimanche ni le stade Georges-Carcassonne lundi avec le reste de ses coéquipiers, déjà orphelins de son partenaire de la charnière, l'ouvreur Romain Ntamack, blessé en préparation et forfait pour une compétition que la France a l'ambition de remporter.

Si la logique sportive est respectée, l'adversaire sera l'Afrique du Sud. Au vu de la violence du combat déployée par les Springboks dans leur match contre l'Irlande samedi, il faudra que la fracture maxillo-zygomatique de Dupont soit complètement rétablie...

"Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe", a lui posté sur ses réseaux sociaux Dupont, qui a entamé sa course contre la montre pour pouvoir retrouver un Mondial-2023 dont il est une tête d'affiche.

Victime d'un plaquage non maîtrisé du capitaine namibien Johan Deysel, le joueur de 26 ans va avoir quelques jours de repos supplémentaires en famille, histoire de se remettre de la commotion et de l'anesthésie générale.