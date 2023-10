Mondial-2023: les All Blacks passent tranquillement la cinquième

Les hommes de Ian Foster, dont le poste de sélectionneur n'a longtemps tenu qu'à un fil, sont clairement montés en puissance depuis et l'Argentine a pu s'en rendre compte.

Malgré leur début de match volontaire, on a vite eu l'impression que les Sud-Américains, impuissants, pourraient jouer toute la nuit sans franchir plus de deux fois le rideau défensif adverse.

Les All Blacks l'ont eux quasiment fait à chaque fois qu'ils l'ont voulu, à l'image de Will Jordan. Grâce à son triplé (11e, 62e et 73e), l'ailier égale le record de huit essais marqués dans un Mondial, co-détenu par ses compatriotes Jonah Lomu (1999) et Julian Savea (2015) et le Sud-Africain Bryan Habana (2007).

Jordie Barrett (16e), Shannon Frizell, par deux fois (40e+2 et 49e) et Aaron Smith (42e) ont eux aussi participé au festival offensif des Néo-Zélandais (sept essais), dont le staff s'est même offert le luxe de faire tourner rapidement en vue de la finale.

Les Argentins, malgré ce troisième échec dans le dernier carré après 2007 et 2015, pourront se satisfaire de leur tournoi, qu'ils avaient laborieusement entamé avec une défaite contre l'Angleterre (27-10).

En reconstruction après la disparition des Jaguares, la franchise de Super Rugby qui leur apportait cohésion et stabilité, ils ont encore une troisième place à aller chercher vendredi prochain. Contre un adversaire sans doute beaucoup moins fort.