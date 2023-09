Mondial-2023: Les Gallois échappent au couperet fidjien pour une faute de main de Radradra

Seize ans après le "chef d'oeuvre" de Nantes, Gallois et Fidjiens ont remis ça et le Mondial-2023 a trouvé son match référence. En termes de jeu, de suspense, de spectacle et il le doit en grande partie aux magiciens des îles pas loin de confirmer leur nouveau statut de septième équipe mondiale.

Qui dit Fidji dit petit plaisir pour Josh Adams. Auteur d'un triplé contre les joueurs au palmier en 2019 au Japon, l'ailier de Cardiff a remis le couvert en débloquant le compteur gallois en bout de ligne, récompensant l'entame très cohérente des siens et un franchissement de North (8-0, 5).

Avec un double bonus et sûrement beaucoup de regrets, ceux de Simon Raiwalui restent encore en course mais il leur faudra faire un gros coup face aux Wallabies samedi prochain à Saint-Etienne pour espérer sortir des groupes.

C'était un match à absolument gagner pour les hommes de Warren Gatland, soutenus par le Prince William, sous peine d'hypothéquer fortement leur route vers les quarts de finale dans un groupe C ouvert avec une Australie, gagnante samedi face à la Géorgie (35-15) avec le bonus offensif, qu'ils rejoignent au classement.

Mieux structuré, le XV du Poireau a repris des couleurs et mis son vis-à vis à la faute - pénalité de Biggar (23) - puis a choisi la pénaltouche. La première n'a rien donné, la revanche a mis sur orbite North qui a trouvé un intervalle au pied des poteaux îliens pour remettre les siens devant au score (18-14, 29).

Mais en moins de cinq minutes, les Fidjiens ont tout renversé dans le sillage de leur paire de centres Nayacalevu et Radradra qui a fait voler en éclat la ligne galloise, le premier en cassant un double plaquage avant de filer sur 40 mètres derrière la ligne (13), le second l'imitant avant d'offrir une offrande à Tagitagivalu (8-14, 17).

Emballé par cette première demi-heure, le public français a alors pris fait et cause pour les partenaires de Semi Radradra, de retour sur ses anciennes terres, qui voyaient leur pilier Mawi perdre le contrôle du ballon au moment d'aplatir (35) et Biggar remonter les bretelles de ses partenaires, North notamment.

Le tournant ? Peut-être car au retour les Dragons ont accepté de rentrer dans le hourra rugby proposé par leurs adversaires et au terme d'une action plutôt confuse, Rees-Zammit a marqué et donné un peu plus d'air à ses couleurs (25-14, 48).

Derrière, les Fidjiens ont tenté leur va-tout notamment autour de l'heure de jeu en assiégeant la ligne des joueurs de la Principauté, qui a tenu et redonné du souffle à l'ensemble qui est reparti à la conquête d'un quatrième essai synonyme de bonus que leur a apporté le talon remplaçant Dee après une pénaltouche (66).

Avec 18 points d'avance, la messe aurait été dite pour beaucoup mais pour cette bande de funambules qui ont lâché les chevaux dans un dernier quart d'heure incroyable de tension et d'indécision.

En force, Tuisova a ramené l'espoir (73) avant que l'arbitre M. Carley ne refuse presque froidement à la vidéo sous la bronca un autre essai à Ravai (77). Espoir envolé ? Même pas car Doge a fini lui derrière la ligne la minute suivante offrant au public girondin deux dernières minutes d'extase.

Et alors qu'on sentait la défense galloise craqueter, Radradra, sur son aile avec un boulevard devant lui, a commis après la sirène un en-avant au moment de contrôler une double sautée bien sentie de Tuisova. Rageant mais si beau.