Mondial-2023: les "papys" anglais font de la résistance

On joue la 72e minute du quart de finale dimanche à Marseille. Les Fidji viennent de revenir à hauteur (24-24) grâce à deux essais coup sur coup lorsque l'ouvreur anglais Owen Farrell (32 ans), servi en retrait par son demi de mêlée Danny Care (32 ans), ajuste un drop assassin.

Près d'un quart d'heure plus tard, au bout d'une longue séquence défensive, le troisième ligne Courtney Lawes (34 ans) pose ses larges mains sur le ballon dans un regroupement et met fin au suspense: le XV de la Rose est dans le dernier carré du Mondial et peut remercier ses trentenaires.

Le puissant trois-quarts centre Manu Tuilagi (32 ans) s'était lui aussi distingué plus tôt en inscrivant son premier essai en sélection depuis près de deux ans et le talonneur Jamie George (33 ans vendredi) a disputé les deux derniers matches sans être remplacé, une rareté à ce poste.

"Chaque fois que je porte ce maillot (de l'équipe nationale), je joue comme si ce pouvait être la dernière. Je suis vraiment heureux que ce ne soit pas le cas", a soufflé Care, décisif une semaine plus tôt contre les Samoa (18-17).