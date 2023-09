Mondial-2023: Les Samoa trop puissants pour le Chili

Le bonus en poche, les Samoans ont alors géré des débats sans trop de rythme et saccadés par les fautes, les Sud-Américains ne parvenant que sur la fin à s'approcher de la ligne chilienne, en vain.

Le retour des vestiaires a été terrible pour les Chiliens, quasi-spectateurs sur l'essai de Taumateine (42), avant de succomber par deux fois sur des ballons portés avec deux nouveaux essais de Lee (47) et Malolo (36-10, 52).

Un coup de pied à suivre de Manu pour Seuteni et le centre de La Rochelle a envoyé Paia'auae à dame, pour un écart à la pause bien payé (19-10).

A l'inverse, Malolo, toujours sur pénaltouche, est allé amplifier la marque par un dernier essai juste après la sirène.

Les Samoa, renforcés pour cette édition par des joueurs sélectionnés il y a quelques années avec les Wallabies ou les All Blacks, seront-ils les trouble-fêtes du groupe D, où figurent les Anglais, les Argentins et les Japonais? Leur prochain match face aux Pumas dans six jours, à Saint-Étienne, donnera en tout cas une idée de leur réel potentiel.