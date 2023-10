Mondial-2023: L'immense espoir envolé du XV de France

Cette défaite 29-28 face aux champions du monde en titre n'est certes ni déshonorante ni vraiment surprenante compte tenu du niveau de l'adversaire, mais elle anéantit d'un seul coup un espoir que le beau succès face aux All Blacks dans le match d'ouverture avait encore avivé, dans la ferveur populaire.

Fabien Galthié, qui avait pris les rênes d'une équipe en plein marasme après la Coupe du monde 2019 et semblait capable de lui offrir son premier titre après trois finales perdues (1987, 1999, 2011), n'a finalement pas pu la conduire plus loin qu'il y a quatre ans au Japon.

Pourtant sous sa direction, la France enchaînait les victoires ces dernières saisons (14 consécutives entre novembre 2021 et février 2023, un record) contre les plus grandes nations du rugby (notamment contre l'Afrique du Sud 30-26 en novembre dernier). Elle avait glané au passage un Grand Chelem dans le Tournoi des six nations en 2022, son premier depuis douze ans.

Avec des joueurs de grande classe, Antoine Dupont, nommé meilleur joueur du monde en 2021, Grégory Alldritt, double vainqueur de la Champions Cup avec La Rochelle, Damian Penaud, deuxième meilleur marqueur d'essais de l'histoire du rugby français - derrière la légende Serge Blanco -, ou encore Thomas Ramos, Cyril Baille et Anthony Jelonch, cette dixième édition devait être la bonne.