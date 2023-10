Mondial-2023: l'Irlande avec les mêmes contre la Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur de l'Irlande Andy Farrell a reconduit le même XV de départ aligné lors du succès sur l'Ecosse (36-14) pour affronter la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France en quart de finale du Mondial-2023, a annoncé la Fédération irlandaise mercredi.

Incertains après la victoire contre l'Ecosse, le 8 octobre au Stade de France, les deux ailiers Mack Hansen et James Lowe, respectivement touchés à un mollet et à un oeil, seront bien alignés contre les All Blacks.