Mondial-2023: l'Irlande sans pitié pour la Roumanie

Guidés par Sexton, qui n'avait plus joué depuis le 18 mars et cette victoire finale sur l'Angleterre synonyme de Grand Chelem, simple et efficace dans son jeu tout en évitant les charges et plaquages adverses, les hommes d'Andy Farrell ont répondu du tac au tac.

Un franchissement de Aki avec un relais de Ringrose a envoyé Gibson-Park derrière la ligne (5e), lançant les siens dans une récitation du rugby qui en fait l'actuelle meilleure équipe de la planète au classement World Rugby.

Face à une adversité très relative (19e mondiale) et plutôt disciplinée, le XV du Trèfle a accéléré au quart d'heure avec deux nouveaux essais signés Keenan et Beirne, mais a tout de même patienté jusqu'à la 34e minute pour décrocher le bonus offensif sur un essai en force de Aki, que beaucoup aurait vu homme du match.