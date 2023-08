Mondial-2023: Ntamack forfait, Baille incertain, sale temps pour les Bleus

Au soir de la victoire contre le XV du Chardon, samedi à Saint-Etienne, Fabien Galthié n'avait pourtant pas montré de réelle inquiétude, évoquant "une petite hyper extension du genou". "On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence", avait même précisé le sélectionneur. Malheureusement, des examens complémentaires dimanche et lundi ont révélé le pire...1

"Il va falloir un peu de temps pour digérer", a expliqué à l'AFP le père de Romain et ex international Emile Ntamack (46 sélections entre 1994 et 2000).

"On est encore un peu sous le choc, même s'il le sentait venir depuis sa blessure. On espérait une surprise agréable ce matin (lundi, NDLR) mais on ne se faisait pas trop d'illusions. Ca ne sentait pas bon. Il avait déjà pris des coups au genou et là il sentait que ce n'était pas comme d'habitude", a ajouté 'Milou'.