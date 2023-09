Mondial-2023: pour les Bleus, "les voyants sont au vert", assure Dupont

R: "On sent l'excitation qui monte de plus en plus! On a eu quelques jours de repos qui nous ont permis de recharger les batteries, aussi bien physiquement que psychologiquement. Or, on sait combien c'est prenant mentalement une compétition pareille, en plus à domicile, avec toutes les attentes que ça engendre, qui plus est longue, avec un premier match le 8 septembre et une finale le 28 octobre. Il faut donc arriver à rester concentrés, trouver des moments de récupération et ces cinq jours +off+ ont été très importants, afin d'arriver samedi (lors du rassemblement des Bleus à leur camp de base à Rueil-Malmaison, NDLR) avec un maximum de fraîcheur et de motivation pour être au niveau de l'évènement."

Q: Vous débuterez votre Mondial par un choc contre les All Blacks, qui viennent de subir une lourde défaite contre l'Afrique du Sud (37-5): que faut-il en penser?

R: "Ils ont perdu certes ce match mais ils en avaient gagné onze d'affilée juste avant, donc je ne me fais pas de soucis pour eux, ils seront présents au rendez-vous. Ils connaissent cette compétition, ce sont eux qui l'ont gagnée le plus de fois (avec l'Afrique du sud, NDLR), ils sont toujours présents dans les moments qui comptent, avec les joueurs d'expérience et de qualité qu'ils ont. En tous les cas, pour tout le monde, ce match est évidemment hyper important, pour nous lancer dans la compétition et pour que les gens suivent notre équipe et aient envie de la supporter pendant toute la durée de la Coupe du monde. Un match d'ouverture à domicile, il faut évidemment le gagner."