Mondial-2023: Robertson entre dans la danse des Blacks

On ne saura jamais si le sélectionneur néo-zélandais sortant Ian Foster aurait esquissé en cas de victoire au Stade de France quelques mouvements de breakdance, comme Robertson en a pris l'habitude à chaque sacre de ses Crusaders.

Le futur homme fort des All Blacks Scott Robertson, bête médiatique, aura pour mission de redonner tout son lustre à une équipe qui en avait beaucoup perdu avant de se relever pendant la Coupe du monde, laissée d'un rien aux Springboks (12-11) samedi.

C'est arrivé pas mal de fois ces dernières années puisque la franchise basée à Christchurch règne sans partage depuis 2017 sur le Super Rugby.

Son palmarès dans le championnat majeur de l'hémisphère Sud confère à l'ancien troisième ligne international (23 sélections entre 1998 et 2002) une certaine légitimité avant de démarrer le job le plus exposé du monde du rugby.

Passé tout près du licenciement l'an dernier après une série de six défaites en huit matches indigne du statut et du niveau d'exigence des All Blacks, Foster peut en témoigner.