Mondial-2023: Sexton ou O'Gara, la grande question irlandaise

Sexton vient du Leinster et des faubourgs de Dublin où le jeu est roi. Ses courses et sa créativité en ont fait l'un des attaquants les plus dangereux du rugby. Gaillard et agressif, il est aussi réputé pour sa défense.

O'Gara a été formé dans le rural Munster, réputé pour ses vaches laitières et ses avants. Sa palette de coups de pied et sa gestion des temps de jeu en ont fait un stratège exceptionnel, capable de sublimer les prouesses de son pack par son intelligence tactique.

Relation houleuse