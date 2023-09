Mondial-2023 terminé pour le talonneur sud-africain Marx, blessé à un genou

Le talonneur de l'Afrique du Sud Malcolm Marx, gravement touché à un genou, ne rejouera plus d'ici la fin de la Coupe du monde de rugby, a annoncé jeudi l'encadrement des champions du monde sortants.

"Nous allons évaluer nos besoins pour le reste de la compétition avant de confirmer l'identité de celui que nous allons appeler comme joueur supplémentaire plus tard dans la semaine", a expliqué Nienaber.

"Il a travaillé très dur pour être dans la meilleure forme possible pour le tournoi et c'est tragique que son aventure se termine de la sorte", a commenté le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber dans un communiqué.

Bongi Mbonambi, titulaire lors du sacre mondial de 2019 au Japon, remontera logiquement dans la hiérarchie au poste de talonneur, que couvrent également les troisièmes lignes polyvalents Deon Fourie et Marco van Staden.

Marx (1,89 m pour 117 kg), talonneur aux 64 sélections, est une pièce maîtresse des Boks avec qui il a remporté le titre mondial en 2019.

Son forfait est un nouveau coup pour l'Afrique du Sud, déjà contrainte de se passer du centre Lukhanyo Am, de l'ouvreur et buteur Handré Pollard et du deuxième ligne Lood de Jager.