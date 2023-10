Mondial-2023: Woki et Flament au défi de la deuxième ligne des Springboks

Le fait d'avoir été sacrés champions du monde en 2019, d'évoluer dans les meilleurs clubs de la planète et de connaître le haut niveau depuis plusieurs années, constitue "une expérience inégalée" pour la "cage" des Springboks composée d'Eben Etzebeth (2,03 m, 117 kg, 116 sélections) et de Franco Mostert (1,98 m, 112 kg, 70 sél.), ainsi que d'un remplaçant de très haut niveau en la personne de RG Snyman (2,07 m, 118 kg, 31 sél.), souligne d'emblée Jérôme Thion.

Cameron Woki et Thibaud Flament ont les ressources physiques pour relever le défi de la féroce deuxième ligne sud-africaine, une "référence mondiale", qu'ils affronteront dimanche en quart de finale de la Coupe du monde 2023, selon les anciens internationaux français Jérôme Thion et Fabien Pelous, interrogés par l'AFP.

"Le défi physique et l'engagement poussé à l'extrême, c'est leur maître mot et leur atout, un peu à l'image de l'équipe", développe l'ancien deuxième ligne du XV de France, aux 54 sélections entre 2003 et 2011.

"Ils vont porter le ballon et être plus dans la destruction et sur un gros travail de jeu au sol que la plupart des autres joueurs", ajoute-t-il. Mais ces "références mondiales à leur poste" sont aussi "de gros pousseurs" dotés d'un "gros volume de jeu et qui se déplacent", ajoute Thion.

Les statistiques sont formelles: l'Afrique du Sud est la deuxième meilleure équipe pour la réussite en touche sur ses propres lancers (92,98%) derrière la Nouvelle-Zélande, et celle qui a gagné le plus de ballons sur touches adverses (17).