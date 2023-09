Mondial de basket: quatre qualifiés dont les Etats-Unis, l'Espagne et le Canada surpris

Les Etats-Unis, bien que poussifs, et la Lituanie, la Slovénie et l'Allemagne se sont qualifiés vendredi pour les quarts de finale du Mondial de basket, dont le Canada ou l'Espagne restera à la porte (comme l'Australie) après leurs défaites surprises face à la Lettonie et au Brésil.

Les Canadiens, flamboyants au premier tour, ont été pris défensivement à Jakarta par les Auriverde (69-65), emmenés par le jeune meneur Yago Santos qui a fait basculer la rencontre en inscrivant deux paniers consécutifs dans les dernières 90 secondes pour donner quatre points d'avance à son équipe (64-60).