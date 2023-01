Mondial de hand: patron, le Mem !

Revenu de blessure à temps pour retrouver, contre l'Espagne dimanche (28-26), un peu de rythme en vue du quart du Mondial contre l'Allemagne mercredi à Gdansk, l'arrière droit Dika Mem s'est imposé, à 25 ans, comme l'un des cadres des Bleus et des tout meilleurs handballeurs de la planète.

"Il fait partie des meilleurs joueurs au monde, pour moi c'est clair" lance l'ailier droit des Bleus Yanis Lenne, quand le journaliste norvégien Stig Nygard l'a de son côté placé en tête de son classement annuel des 50 meilleurs handballeurs au monde, publié la semaine dernière.

L'année 2022 de Dika Mem a été époustouflante, marquée au plan collectif par une deuxième Ligue des champions de suite avec le FC Barcelone et, au niveau personnel, par un titre de meilleur joueur du championnat d'Espagne, où le club catalan est certes seul au monde.

Mem (1,94 m pour 104 kg, 98 sél.) a aussi pris du poids en équipe de France, découverte en 2016 et dont il est devenu l'un des leaders.

"Cette année, il a pris une nouvelle dimension à Barcelone et en équipe de France. Il a envie d'avoir des responsabilités et de les assumer. Il a été nommé vice-capitaine au Barça en début de saison", a raconté mardi Ludovic Fabregas, son coéquipier en Catalogne et en Bleu.

Mem fait lui remonter son changement de rôle à "deux-trois ans", "chaque année un peu plus".