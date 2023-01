Mondial de handball - Le Danemark qualifié après sa victoire contre le Bahreïn dans le groupe de la Belgique

(Belga) Le Danemark s'est qualifié pour le tour principal du championnat du monde 2023 de handball après sa victoire 36-21 contre le Bahreïn pour la 2e journée du groupe H, celui de la Belgique, dimanche à Malmö en Suède.

Avec un bilan parfait de 4 points en deux matches, le Danemark est assuré de terminer à la première place du groupe et donc de sa qualification pour le tour principal, réservé aux trois premiers de chacun des huit groupes. Les derniers classés de chaque groupe du tour préliminaire joueront la Coupe du Président pour les places de 25 à 32. Derrière les Danois, doubles tenants du titre, la Belgique occupe la 2e place avec 2 points après sa victoire 31-29 contre la Tunisie, sa toute première dans un championnat du monde. Le Bahreïn, 3e, et la Tunisie, 4e, comptent chacun 1 point. Mardi, la Belgique jouera sa qualification pour le tour principal contre le Bahreïn à 18h00 avant le duel entre le Danemark et la Tunisie à 20h30. (Belga)