Mondial féminin de basket: un dernier carré sans l'Europe

Pour la première fois depuis 28 ans, les demi-finales du Mondial féminin de basket se disputeront sans l'Europe et mettront aux prises, vendredi à Sydney, le Canada aux Etats-Unis dans un choc entre voisins avant Australie-Chine.

Coïncidence ou non, c'est déjà l'Australie qui accueillait la compétition en 1994 lorsqu'aucune équipe du Vieux continent n'était parvenue à atteindre le dernier carré.

Vingt-huit ans plus tard, si le Canada a remplacé le Brésil, les trois autres participants sont les mêmes.

A commencer par les Etats-Unis, qui vise un quatrième titre de rang et semble au-dessus du lot techniquement et athlétiquement, individuellement et collectivement.

"Team USA" a balayé la Serbie pour aligner une 28e victoire d'affilée dans la compétition, dans le sillage d'Alyssa Thomas, qui a signé un double-double (13 pts, 14 rebonds) et 7 passes décisives, pour une évaluation totale de 30.

Les joueuses de Cheryl Reeve trouvent maintenant sur leur route le Canada, qui a également balayé Porto Rico (79-60) pour atteindre le dernier carré après deux échecs de suite en quarts de finale.

"Nous arrivons en outsiders. Les gens ne nous voyaient pas arriver aussi loin, mais nous savons de quoi nous sommes capables", a lancé l'intérieure Laeticia Amihere.

La capitaine Natalie Achonwa, proche du double-double face à Porto Rico, (12 pts et 9 rebonds, plus 4 passes, en 26 minutes) voit elle dans le choc face à l'ogre américain "une opportunité pour continuer à progresser en tant qu'équipe".

- Jackson, enfin en forme ? -

Dans l'autre demi-finale, l'Australie aura aussi fort à faire et besoin de l'appui de son public pour écarter la Chine, qui pourra aussi compter sur le soutien de sa diaspora, présente en nombre dans les travées du Superdome.

Les "Opals", qui ont disposé de la Belgique (86-69) privée de sa meilleure joueuse et capitaine Emma Meesseman (blessée), espéreront pour atteindre leur première finale depuis 2006 que Cayla George livre la même prestation à l'intérieur que jeudi (19 pts, 9 rebonds).

Et que la légende Lauren Jackson, sortie à 41 ans de sa retraite pour un come-back, poursuive sur sa lancée (12 pts face aux Belges, son meilleur total depuis le début) après une première partie de compétition dans le dur.

Car en face, la Chine a de nouveau impressionné en attaque face à la France (85-71), dans un match magnifique où les shooteuses Li Meng (23 pts à 4/8 à 3 pts) et Huang Sijing (18 pts à 4/9 derrière l'arc) se sont régalées.

La Chine vise une première finale depuis... 1994 et l'édition en Australie.

Les résultats des quarts de finale jeudi

Etats-Unis - Serbie 88-55

Porto Rico - Canada 60-79

Chine - France 85-71

Belgique - Australie 69-86

Le programme des demi-finales vendredi (heures françaises/GMT)

(09h00/07h00) Canada - Etats-Unis

(11h00/09h00) Australie - Chine