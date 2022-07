Mondiaux d'athlétisme - Alexander Doom prend la place de Jonathan Sacoor pour la finale du 4x400 mètres

(Belga) Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom et Kevin Borlée seront, dans cet ordre, les quatre relayeurs belges lors de la finale du 4x400 mètres masculin, qui se tiendra à 19h35 (4h35 belges) lors de l'ultime journée des Mondiaux d'athlétisme, dimanche à Eugene.

Comme annoncé, Jacques Borlée a fait un changement entre la série et Alexander Doom, laissé au repos samedi après trois courses individuelles, fait son retour au sein des Tornados alors que Jonathan Sacoor sort de l'équipe. Comparé à samedi, Dylan Borlée et Julien Watrin ont interchangé leur place, le premier prendra le départ alors que le second sera chargé du stratégique rabattement. Viendront ensuite Doom et Kevin Borlée. Les Belges, premiers de leur série samedi en 3:01.96, s'élanceront au couloir N.5, juste derrière les Américains, champions du monde en titre. Les autres nations au départ seront le Botswana, la France, le Japon, la République tchèque, la Pologne, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago. Les Tornados, champions du monde en salle cet hiver à Belgrade, ont remporté la médaille de bronze du relais 4x400 mètres à Doha en 2019. (Belga)