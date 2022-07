Mondiaux d'athlétisme - Bashir Abdi a écrit l'histoire du sport belge : "J'ai hésité à suivre Tola"

(Belga) Bashir Abdi a décroché le bonze à l'issue du marathon des Mondiaux d'athlétisme, dimanche à Eugene. Le Gantois de 33 ans, déjà troisième des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, est le premier belge à figurer sur un podium mondial de la distance. "C'est la première médaille belge aux Mondiaux sur le marathon. Faire partie de l'histoire me rend tellement heureux", a lancé Abdi à l'arrivée.

Le Gantois de 33 ans a hésité à suivre Tamirat Tola quand l'Éthiopien, futur vainqueur, est parti au 33e kilomètre. "J'ai trop longtemps hésité à y aller, je me suis dit qu'il y aurait peut-être d'autres mouvements. J'ai ensuite pris l'initiative en prenant la tête pour tenter de revenir. Mais à un certain moment, je me suis dit que le vainqueur était parti." Neuvième médaillé belge de l'histoire aux Mondiaux, Abdi a estimé qu'il lui avait manqué un peu de fraîcheur dans le final. "Je me suis peut-être trop entraîné en juin. Je n'étais plus aussi frais." (Belga)