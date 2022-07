Mondiaux d'athlétisme - Ben Broeders qualifié pour la finale à la perche : "Chaque essai va compter"

(Belga) Ben Broeders a sauté à quatre reprises, parvenant à se qualifier pour la finale du saut à la perche, vendredi aux Mondiaux d'athlétisme. Passant 5m50 et 5m60 à son premier essai, il a dû s'y reprendre à deux fois pour effacer 5m75. Derrière le Suédois Armand Duplantis, promis au sacre, la lutte s'annonce très ouverte. "Nous sommes dans un grand championnat, chaque essai va compter", a prévenu le Belge, 5e de ces qualifications.

Arrivé à Eugene en confiance, fort d'un nouveau record de Belgique (5m85) et d'une nouvelle approche avec son coach Steve Taeleman qui porte ses fruits, Broeders a toujours semblé en contrôle. "Je suis satisfait, j'ai fait de bons sauts", a-t-il déclaré dans la foulée de son concours. "Les qualifications sont toujours un peu différentes d'un concours normal, il faut assurer sa place en finale." Le Louvaniste, qui a profité "du magnifique stade et de l'ambiance" dans des conditions qu'il estime parfaites, va pouvoir désormais se préparer à la finale de dimanche, qui débutera sur le coup de 17h25 (2h25 en Belgique). "C'est difficile de prévoir ce qu'il faudra franchir pour figurer sur le podium", a continué Broeders, qui estime que "derrière Duplantis, il y a de la place pour tout le monde". "A Tokyo, il fallait passer 6m00 pour obtenir une médaille alors qu'avant, 5m80 pouvait suffire. Disons qu'avec 5m90, ça peut commencer à jouer le top 3." Plusieurs cadors de la discipline ont éprouvé des difficultés lors de ces qualifications. Le Français Renaud Lavillenie et le Brésilien Thiago Braz, respectivement champion olympique en 2012 et en 2016, ont notamment dû s'y reprendre à 3 fois pour passer 5m65. (Belga)