Mondiaux d'athlétisme - Carole Bam en manque de soutien : "Je n'ai pas le droit à la moindre erreur"

(Belga) Carole Bam s'est présentée jeudi matin devant la presse belge pour préfacer l'entrée en lice de son relais 4x400 mètres féminin prévu samedi aux Mondiaux d'athlétisme d'Eugene. La coach des Cheetahs a notamment fait part d'un manque de soutien.

"Mon travail me plait toujours, malgré certains aspects", a avoué l'ancienne athlète, désormais entraîneuse. "Je ne sens vraiment pas de soutien, j'ai parfois l'impression d'être dans un milieu intolérant, qu'on ne tolère pas spécialement la personne que je suis. Mais j'aime ce que je fais et c'est pour ça que je suis encore là." Quelque peu à fleur de peau, celle qui possède encore les records nationaux du Cameroun sur 100m haies et 400m haies a estimé ne "pas avoir droit à la moindre erreur". "Ce n'est pas évident au sein des deux ailes de la fédération", a-t-elle lancé. Présent à ses côtés, Jacques Borlée, son homologue au sein du relais masculin, n'a pas manqué de lui apporter son soutien. "Carole a énormément de mérite car ce n'est pas simple. Mais elle a récolé des résultats exceptionnels depuis 2018", a dit le patron des Tornados. Malgré cette tension palpable, Carole Bam espère voir son équipe se qualifier pour la finale, prévue dimanche. "C'est l'objectif même si nous sommes une jeune équipe. Voir les Cheetahs en finale serait déjà une très belle réalisation vu le niveau." (Belga)