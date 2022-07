Mondiaux d'athlétisme - Doom laissé au repos et remplacé par Sacoor en séries du relais 4x400m

(Belga) Jacques Borlée l'avait déjà annoncé en filigranes en conférence de presse, c'est désormais officiel. Le coach des Tornados a laissé Alexander Doom au repos pour les séries du relais 4x400 mètres des Mondiaux d'athlétisme, samedi à Eugene. Le double champion de Belgique de la distance est remplacé par Jonathan Sacoor.

Le choix du patron des Tornados s'explique par le fait qu'Alexander Doom a déjà disputé trois courses dans l'Oregon avec les séries du relais mixte 4x400 mètres ainsi que les séries et les demies du 400m individuel. Julien Watrin, 14e du 400m haies, sera au départ. Il passera le témoin à Dylan Borlée. Viendront ensuite Sacoor et Kevin Borlée, 12e de l'individuel sur le tour de piste et traditionnel finisseur des Tornados. La Belgique, qui s'élancera au couloir N.4, défiera la Pologne, l'Italie, la République tchèque, l'Allemagne, le Botswana et la France. La République dominicaine, qui devait débuter au couloir N.2, est forfait. La première série, avec le retrait de l'Afrique du Sud, est composée de six nations uniquement avec Trinité-et-Tobago, la Jamaïque, le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas et l'Inde. Les trois premiers de chaque course, ainsi que les deux meilleurs temps restants, seront qualifiés pour la finale, dimanche à 19h35 (4h35 en Belgique). Les Tornados, champions du monde en salle cet hiver à Belgrade, ont remporté la médaille de bronze du relais 4x400 mètres à Doha en 2019. (Belga)