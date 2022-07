Mondiaux d'athlétisme - Julien Watrin en séries du 400 mètres haies avec Karsten Warholm samedi

(Belga) Julien Watrin aura l'occasion de se frotter au Norvégien Karsten Warholm, détenteur du record du monde, dans la 3e des 5 séries du 400 mètres haies aux Mondiaux d'athlétisme, samedi à Eugene sur le coup de 13h34 (22h34 belges). Le Belge s'élancera du couloir N.5.

Fort d'un record personnel (48.90) réalisé mi-juin à Berne, Watrin, 30 ans, a toutes les chances de passer le cap des séries. Pour y parvenir, il devra terminer parmi les quatre premiers. Dans le cas contraire, il devra attendre l'issue de la 5e série pour savoir s'il fait partie des quatre repêchés au temps pour les demi-finales, prévues samedi soir dans l'Oregon. Outre Warholm, les autres concurrents de Watrin seront le Jamaïcain Jaheel Hyde (48.51 cette saison), le Dominicain Juander Santos et le Kenyan Moitalel Mpoke Naadokila. Deux Belges seront au départ du 1.500 mètres samedi soir sur le tartan du Hayward Field. Ismael Debjani a été placé dans la 2e série et Ruben Verheyden dans la 3e et dernière. Ils devront terminer dans les six premiers, ou disposer de l'un des six meilleurs temps restants pour avancer en demi-finales Debjani sera notamment opposé dans la 2e série au prodige norvégien de 21 ans Jakob Ingebrigtsen, champion olympique en titre. De son côté, Ruben Verheyden, invité de dernière minute, aura l'avantage de connaître les temps des deux premières séries pour tenter de valider son ticket pour les demies.