Mondiaux d'athlétisme - Kevin Borlée, Dylan Borlée et Alexander Doom éliminés en demi-finales du 400m

Kevin Borlée, Dylan Borlée et Alexander Doom ont été éliminés en demi-finales du 400m messieurs des Championnats du monde d'athlétisme, mercredi, à Eugene.

Placé dans le couloir 4 de la première demi-finale, Dylan Borlée, 29 ans, a terminé cinquième en 45.41, le deuxième chrono de sa carrière derrière son record personnel de 45.18 établi le 14 juin dernier à Berne. L'Américain Michael Norman s'est adjugé cette série en 44.30 devant le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.38). Le Jamaïcain Christopher Taylor (44.97) et le Sud-Africain Zakhiti Nene (45.24) ont également devancé Borlée. Parti du couloir 7, Doom, 25 ans, a fini sixième, en 45.80, de la deuxième demi-finale, dominée par le Grenadien Kirani James (44.74) devant le Botswanais Bayapo Ndori (44.94). Doom dispose d'un record personnel en 45.34. Médaillé de bronze à Daegu en 2011 sur cette distance, Kevin Borlée, 34 ans, qui s'élançait du 2e couloir, s'est classé cinquième de la troisième demi-finale en 45.26. Son record personnel est fixé à 44.56. L'Américain Champion Allison a remporté cette série en 44.71 devant le Sud-Africain Wayde van Niekerk (44.75). Le Barbadien Jonathan Jones (44.78) et le Britannique Alex Haydock-Wilson (45.08) ont pris les troisième et quatrième places de cette course. Kevin Borlée finit avec le 12e temps, Dylan Borlée avec le 14e et Doom avec le 19e. Les deux premiers de chacune des trois demi-finales et les deux chronos restants les plus rapides se hissent en finale, programmée vendredi 19h35 (samedi 4h35 en Belgique). Celle-ci réunira Norman, le plus rapide des demi-finales, Hudson-Smith, Allison, James, Van Niekerk, Jones, Ndori et Taylor.