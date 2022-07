Mondiaux d'athlétisme - Le champion olympique Marcell Jacobs forfait pour les demi-finales du 100 m

(Belga) Le champion olympique italien Marcell Jacobs doit déclarer forfait pour les demi-finales du 100 m des Mondiaux de Eugene (Oregon) samedi à cause d'une blessure à une cuisse, a annoncé la fédération italienne à quelques heures de la course.

"L'athlète Marcell Jacobs, lors des séries du 100 m hier, a ressenti une contracture au niveau du grand adducteur de la cuisse droite", selon le médecin de la Fédération italienne cité dans un communiqué. Jacobs, sacré champion olympique du 100 m et du relais 4x100 m l'an dernier à Tokyon était arrivé à Eugene sans avoir couru de 100 m international, déjà à cause d'une blessure à une cuisse. L'Italien a également été perturbé cette saison par des problèmes intestinaux qui l'ont privé d'une compétition au Kenya début mai. Il n'aura disputé que deux compétitions sur 100 m le 18 mai puis le 25 juin, face à une faible opposition. Il a réalisé des chronos de 9 sec 99/100e, avec beaucoup de vent, et de 10 sec 12/100e, loin des meilleurs temps mondiaux.