Mondiaux d'athlétisme - Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen gagne le 5.000m

(Belga) Jakob Ingebrigtsen a remporté le 5.000m des championnats du monde d'athlétisme, dimanche à Eugene aux Etats-Unis.

Le jeune Norvégien de 21 ans, médaillé d'argent sur 1.500m en Alabama et champion olymique sur cette distance, l'a emporté en 13:09.24 devant le Kenyan Jacob Krop, 21 ans, médaillé d'argent en 13:09.98, et l'Ougandais Oscar Chelimo, 20 ans, 3e en 13:10.20. C'est sa 10e médaille d'or dans des championnats, toutes distances confondues, en salle et en plein air, mais la première aux Mondiaux. Double champion du monde du 10.000m, l'Ougandais Joshua Cheptegei, champion olympique du 5.000m à Tokyo, a du se contenter de la 9e place. "Je ne voulais pas une arrivée au sprint. Je voulais prouver que j'étais un meilleur coureur que les autres, je les respecte, mais je le voulais, et je l'ai eu. Je me suis senti vraiment bien aujourd'hui", a expliqué Jakob Ingebrigsten au micro du stade. A la 4e place, Luis Grijalva a manqué de peu à offrir une première médaille mondiale au Guatemala. (Belga)