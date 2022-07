Mondiaux d'athlétisme - Les Belgian Cheetahs, 2es de leur série, qualifiées pour la finale

(Belga) La Belgique s'est qualifiée pour la finale du relais 4X400m féminin des championnats du monde d'athlétisme samedi à Eugene aux Etats-Unis. Les Belgian Cheetahs ont en effet pris la deuxième place de leur série, la 2e, se qualifiant directement à la place.

Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette et Camille Laus ont couru en 3:28:02 derrière la Jamaïque (3:24.23), mais devant le Canada (3:28.49). Elles vont en finale avec le quatrième chrono. Dans l'autre série, les Etats-Unis, avec Allyson Félix, l'ont emporté en 3:23.38 devant la Grande-Bretagne (3:23.92) et la France (3:28.89). Les Pays-Bas ont été disqualifiés. Et la Pologne ne passe pas non plus dans la série de la Belgique où le Bahamas avait renoncé à prendre le départ. Les athlètes de Carole Bam restent sur deux finales avec une 7e place aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier et une 6e à Belgrade lors des Mondiaux indoor, en mars, après avoir pris la 5e place lors des précédents Mondiaux en 2019 à Doha. Les trois premiers de chacune des deux séries, ainsi que les deux meilleurs temps ensuite, sont qualifiés pour la dernière finale de la dizaine, dimanche à 4h50, heure belge (19h50 locales) sur le tartan de Hayward Field. (Belga)