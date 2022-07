Mondiaux d'athlétisme - Les Jamaïcaines aux avants-postes dans les demies du 200m avec Jackson et Fraser-Pryce

(Belga) La Jamaïcaine Shericka Jackson, médaillée d'argent du 100m, a réalisé le meilleur temps des demi-finales du 200m des Championnats du monde d'athlétisme devant sa compatriote Shelly-Ann Fraser-Pryce, mardi, à Eugene, aux Etats-Unis.

Jackson a remporté la première demi-finale en 21.67. Fraser-Pryce, sacrée dimanche pour la cinquième fois sur 100m, l'a imitée dans la troisième demi-finale en 21.82. La troisième Jamaïcaine engagée sur cette distance, Elaine Thompson-Herah, double championne olympique en titre du 100m et du 200m, s'est fait peur en terminant troisième de sa demi-finale en 21.97, derrière l'Américaine Tamara Clark (21.95) et la tenante du titre, la Britannique Dina Asher-Smith (21.96), mais est qualifiée au temps. Les deux premières de chacune des trois demi-finales et les deux meilleurs chronos restants avancent en finale, programmée jeudi à 19h35 (vendredi 04h35 en Belgique). La Nigérienne Aminatou Seyni (22.04), la Suissesse Mujinga Kambundji (22.05) et l'Américaine Abby Steiner (22.15) complètent le plateau des finalistes. Les Jamaïcaines avaient réalisé le triplé sur 100m avec la victoire de Fraser-Pryce devant Jackson et Thompson-Herah. (Belga)