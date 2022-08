Mondiaux d'athlétisme U20 - Elie Bacari 9e et Thomas Van der Poel 12e du décathlon après trois épreuves

(Belga) Deux des 14 athlètes belges en piste aux championnats du monde d'athlétisme pour les juniors (U20) disputent le décathlon à Cali, en Colombie.

Lors de la première journée des compétitions et à l'issue des trois premières des dix épreuves, Elie Bacari et Thomas Van der Poel occupent respectivement la 9e (2.383 points) et la 12e place (2.335 points). Elie Bacari a signé un temps de 10.69, son record personnel, sur 100m pour commencer (3e, 931 points), sautant ensuite 7m01 à la longueur, son record personnel aussi (14e, 816 points). Le Louvaniste, 18 ans, a ensuite lancé le poids à 12m48 (19e, 636 points). Thomas Van der Poel a couru lui le 100m en 11.11 (13e, 836 points), là encore son record personnel. L'Anversois, champion de Belgique junior des épreuves multiples, 19 ans, a ensuite sauté 7m22 à la longueur (6e, 866 points) et lancé le poids à 12m43 (20e, 633 points). Reste encore au programme lors de la session de l'après-midi, sur place, la hauteur (22h00 heures belges) et le 400m (00h55 belges). Mardi, le 110 m haies, le disque, la perche, le javelot et le 1.500m compléteront le programme. Elie Bacari dispose d'un record personnel au décathlon à 7.080 points pour 7.153 points pour Thomas Van der Poel. (Belga)