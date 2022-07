Mondiaux d'athlétisme - Une première apparition mondiale en individuelle ponctuée par une qualif pour Dylan Borlée

(Belga) Après quatre participations (2013, 2015, 2017, 2019) aux Mondiaux avec le relais 4x400 mètres, Dylan Borlée a ponctué sa première course individuelle sur le tour de piste par une qualification pour les demi-finales des championnats du monde d'Eugene, dimanche dans l'Oregon.

"Passer en demi-finales des Mondiaux est vraiment une grande satisfaction. Et trois Belges qualifiés, c'est vraiment super", a dit Dylan Borlée en évoquant Kevin Borlée et Alexander Doom, qui seront aussi au départ des demies mercredi. "Je savais qu'il y allait avoir beaucoup de vent et j'allais peut-être devoir adapter ma course. Je suis resté très relâché malgré le fait que ça soufflait dans la ligne droite opposée et le virage. Je n'ai pas paniqué et j'ai bien gardé mon rythme. Vu les conditions, c'est vraiment une belle course", a ajouté celui qui a terminé 2e en 45.70, le 12e temps des séries. "Je ne savais pas trop à quoi m'attendre mais en course tout semblait de bien aller. Être en demies à trois, c'est top pour nous et le relais", a ajouté Dylan Borlée. "J'ai encore envie de bien faire, de me surpasser et de profiter de ce stade. Je ne vais surtout pas me laisser aller. Je suis hyper motivé. Tout est possible au niveau du chrono. Si cette 2e place en séries peut me permettre de bénéficier d'un bon couloir en demies, je tenterai d'en profiter", a-t-il ponctué.