Mondiaux d'athlétisme - Vanessa Scaunet éliminée en séries du 800m

Repêchée au dernier moment par la fédération internationale pour disputer ses premiers Mondiaux, Scaunet, 26 ans, s'est classée 7e de la 5e série en 2:04.07. Elle dispose d'un record personnel en 2:02.05. L'Américaine Raevyn Rogers (2:01.36) a remporté cette série devant l'Ethiopienne Habitam Alemu (2:01.37) et la Béninoise Noélie Yarigo (2:01.58). Scaunet termine avec le 41e chrono des séries, sur 45 engagées. La plus rapide a été l'Ethiopienne Diribe Welteji en 1:58.83. Les trois premières de chacune des six séries et les six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées vendredi à 18h35 (samedi 3h35 en Belgique). (Belga)