Mondiaux d'athlétisme - Verheyden sur son 1.500 mètres: "Une course tactique pour certains mais rapide pour moi"

(Belga) Champion d'Europe espoirs (U23) du 1.500 mètres l'année dernière, Ruben Verheyden a bénéficié d'une invitation de dernière minute pour les Mondiaux d'Eugene, où il disputera son premier grand rendez-vous chez les seniors.

"J'ai longtemps regardé les classements mondiaux et j'ai eu l'espoir de figurer sur les listes initiales. Quand elles sont sorties, j'ai dû me faire à l'idée de ne pas être de la partie. Ce coup de téléphone annonçant mon repêchage a donc été une agréable surprise pour moi", a lancé le Belge de 21 ans jeudi en conférence de presse. S'il confesse volontiers que son objectif de l'été est celui de s'illustrer lors de l'Euro de Munich en août, Ruben Verheyden se montre malgré tout ambitieux avant d'entrer en lice dans l'Oregon. "Je suis en forme et je suis prêt à le démontrer. Munich est effectivement mon but et j'ai bâti ma saison autour de ça. J'estime être à 95 pour cent de mes capacités ici", a lancé celui qui a établi le 2 juillet à Heusden-Zolder un nouveau record personnel en 3:35.19. "La course sera peut-être tactique pour certains mais pour moi ce sera rapide", a rigolé le pensionnaire de l'Eendracht Alost, qui pense toutefois qu'atteindre les demi-finales est de l'ordre du possible. "Cela va être une belle bataille. Je pense avoir un bon dernier tour donc j'espère encore être dans le coup à ce moment-là pour pouvoir tenter ma chance." Ruben Verheyden disputera, comme Ismael Debjani, les séries du 1.500 mètres samedi, sur le coup de 18h30 (03h30 dimanche en Belgique). (Belga)