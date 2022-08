Mondiaux d'équitation - Michèle George à nouveau championne du monde: "On ne se lasse jamais de l'or"

(Belga) Michèle George a remporté jeudi son troisième titre mondial de paradressage (Grade V) à Herning, au Danemark. "Mais on ne se lasse jamais de l'or", a déclaré la cavalière après son tour d'honneur.

Cinquièmes des 17 concurrents à s'élancer, Michèle George et sa jument de 12 ans Best of 8 ont signé un score de 76,419 pour cent, qui leur a permis de devancer la combinaison britannique Sophie Wells/Don Cara M (75,279 %) et le duo néerlandais Frank Hosmar/Alphaville N.O.P. (75,256 %). "Lorsque vous entrez en piste aussi tôt, la tension est beaucoup plus grande que lorsque vous êtes parmi les derniers à prester", a avancé George. "Je pensais bien que la concurrence devait être solide pour dépasser mon score, mais je ne savais pas quels progrès mes adversaires avaient accomplis. Je suis donc très heureuse d'avoir décroché cette nouvelle médaille d'or. J'ai perdu le compte, mais croyez-moi: on ne se lasse jamais de l'or." "Je suis convaincue que je peux obtenir des résultats encore meilleurs avec Best of 8. Ici, les conditions n'étaient certainement pas en sa faveur. Elle est encore facilement distraite et avec un public proche de la piste, une foule juste derrière la piste et les drapeaux flottants, elle n'est pas toujours restée concentrée. Je peux certainement l'améliorer dans ce domaine. Est-ce que cela débouchera sur une nouvelle médaille d'or? Je ne peux le préjuger. La concurrence ne reste pas inactive", a conclu George. Michèle George a décroché l'or aux Jeux équestres mondiaux de Caen en 2014, en individuel et en reprise libre en musique. Elle a signé le même doublé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Tokyo en 2020. Aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, elle a remporté l'or en individuel. (Belga)