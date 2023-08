Mondiaux d'athlétisme: Hassan tombe sur Tsegay, et sur la piste, imitée par Bol

Dans une fin de soirée folle, sa compatriote Femke Bol s'est aussi affalée sur le tartan quelques minutes plus tard lors du relais 4x400 m mixte, également à portée de l'or, laissant d'éternels regrets aux Pays-Bas, qui repartent bredouille de cette première journée.

Hassan, engagée dans un nouveau pari dingue avec trois épreuves en Hongrie (1.500, 5.000 et 10.000 m), a mal débuté ses travaux herculéens.

En quelques minutes, la fondeuse Sifan Hassan et la sprinteuse Femke Bol ont laissé échapper un titre, ou au moins une médaille assurée, à quelques encablures de la ligne d'arrivée.

A l'issue d'une course lente et tactique, la double championne olympique (5.000 et 10.000 m) a placé une franche accélération à 300 m de l'arrivée du 10.000 m, pour se retrouver dans la dernière ligne droite au coude-à-coude avec Tsegay.

- "Regarder le replay" -

Ce duel à couper le souffle s'est terminé avec une chute étonnante de Hassan, la condamnant à une anonyme 11e place, et laissant le triomphe à l'Ethiopie pour un triplé, Tsegay devançant la recordwoman du monde et tenante du titre Letesenbet Gidey et Ejgayehu Taye.