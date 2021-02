Mondiaux de biathlon: Chevalier-Bouchet médaillée de bronze de la poursuite, Eckhoff encore en or

La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a décroché une deuxième médaille d'affilée aux Mondiaux de biathlon en prenant la troisième place de la poursuite remportée dimanche par la Norvégienne Tiril Eckhoff, déjà sacrée en sprint.

Deuxième du sprint samedi, Chevalier-Bouchet (28 ans), de retour cette saison sur le circuit après un an et demi d'absence pour cause de maternité, offre un cinquième podium au clan français depuis le début de la compétition.

Auteure de deux fautes au tir, Chevalier-Bouchet obtient la sixième médaille de sa carrière aux Championnats du monde après le bronze en sprint (2017) et en relais (2017) et l'argent en relais (2016), relais mixte (2017) et sprint (2021).

Pour Eckhoff, qui consolide sa première place au classement général de la Coupe du monde, il s'agit du neuvième titre mondial à 30 ans.

L’Autrichienne Lisa-Theresa Hauser a obtenu la médaille d'argent.