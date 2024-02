Mondiaux de biathlon: Johannes Boe enchaîne un 19e titre avec l'individuel

La star norvégienne Johannes Boe a remporté mercredi l'individuel des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto, son 19e titre mondial au total, et le 9e individuel, devant son frère Tarjei Boe et l'Allemand Benedikt Doll.

Après avoir dominé la poursuite dimanche - où les Norvégiens ont monopolisé les cinq premières places - le géant Boe a réalisé un 19/20 au tir, suffisant pour dominer de près d'une minute son frère Tarjei et de plus d'1 min 50 Benedikt Doll, qui empêche une nouvelle razzia norvégienne après la poursuite et le sprint.

Avec ce neuvième titre individuel, Boe se rapproche du record (11) codétenu par son compatriote Ole Einar Bjoerndalen et le Français Martin Fourcade. Il est aussi à un titre de Bjoerndalen au total (20).

Du côté des Français justement, si les biathlètes féminines trustent les podiums depuis le début de la compétition - grâce notamment à Julia Simon et ses quatre médailles - les hommes restent pour le moment sans réussite dans leurs courses individuelles.