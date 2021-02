Mondiaux de biathlon: les Français Desthieux et Jacquelin sur le podium du sprint, la sensation Ponsiluoma

Les Français Simon Desthieux et Emilien Jacquelin ont décroché vendredi les médailles d'argent et de bronze en sprint, les premières de l'équipe de France aux Mondiaux de biathlon, le titre revenant au Suédois Martin Ponsiluoma, sans victoire sur le circuit jusque-là.

Desthieux (29 ans) a réussi un exploit, lui qui connaissait de grosses difficultés cette saison et n'était plus monté sur un podium sur le circuit depuis le 12 janvier 2020. Avec un 10/10 à la carabine, il s'offre une 3e médaille mondiale après l'argent (2017) et l'or (2020) en relais.

Malgré une petite erreur à la carabine, Jacquelin (25 ans), révélation des derniers Championnats du monde en 2020 à Anterselva (4 podiums dont deux médailles d'or), a de son côté confirmé qu'il était bien présent lors des grands rendez-vous. Desthieux et Jacquelin permettent ainsi aux Bleus d'enregistrer leurs deux premières médailles de la compétition après l'échec du relais mixte mercredi (5e).

Ponsiluoma a lui ouvert son compteur de manière magistrale. Irréprochable à la carabine (10/10) et très rapide sur les skis comme depuis le début de saison, le Suédois a été intouchable et l'a emporté avec 12,9 secondes d'avance sur Jacquelin.

Le Norvégien Johannes Boe, double tenant du gros globe de cristal, a dû se contenter de la 5e place, handicapé par ses deux fautes au tir couché avec sa nouvelle carabine.