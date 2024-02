Mondiaux de biathlon: les Françaises pour transformer en or une inédite domination

Partager:

Après les succès en Coupe du monde, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon et Lou Jeanmonnot espèrent transformer l'inédite domination française en médailles aux Championnats du monde de biathlon à partir de mercredi à Nove Mesto (République tchèque). Quinze podiums individuels, huit victoires sur quatorze possibles, trois lauréates différentes, quatre athlètes montées sur la boîte: jamais le biathlon féminin français n'a connu début de saison aussi dense, et jamais il n'a abordé un grand championnat (Mondiaux ou Jeux olympiques) dans cette position.

Habituelle par le passé pour des nations comme la Norvège ou l'Allemagne, cette densité parmi les meilleures mondiales est une véritable nouveauté pour la France chez les femmes. "L'idée, c'est d'assumer notre statut. Les filles font un début de saison exceptionnelle, avec une densité de filles capables de jouer les premiers rôles", apprécie l'entraîneur de l'équipe féminine, Cyril Burdet. "Quand on se présente avec une telle équipe à des Championnats du monde, il y a de l'ambition. On va se présenter au départ de chaque course pour viser au minimum une médaille", ajoute Burdet.

La dernière fois que les espoirs féminins avaient été aussi élevées, c'était en 2016 et ils reposaient essentiellement sur Marie Dorin-Habert, qui avait répondu aux attentes, avec deux titres en solo (individuel et mass start), plus l'argent en sprint et le bronze en poursuite, ainsi que l'argent en relais et l'or en relais mixte. Cette saison, les Françaises disposent de plusieurs balles dans leur chargeur pour réaliser au coeur des Monts de Bohème-Moravie, à un peu plus de 600 mètres d'altitude, une moisson historique et améliorer le cru 2016, le meilleur jusqu'ici (deux titres, cinq médailles individuelles et l'argent en relais). Après le doublé de Lou Jeanmonnot à Östersund en Suède pour l'ouverture de la Coupe du monde, c'est Justine Braisaz-Bouchet qui a signé un rarissime quadruplé, à cheval sur deux étapes (Lenzerheide en Suisse en décembre et Oberhof en Allemagne en janvier), avant que Julia Simon ne monte en puissance (deux victoires aussi).