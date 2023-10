Mondiaux de gym: Les Bleues, "en détente", s'offrent un bronze inattendu

Grâce à une prestation sans faute, Mélanie De Jesus Dos Santos, Coline Devillard, Marine Boyer, Morgane Osyssek et Lorette Charpy ont récolté un score de 164,064 points et offrent à la France sa première médaille mondiale par équipe depuis 1950, la deuxième de son histoire.

"On a toutes fait du mieux qu'on pouvait faire sur chaque passage et ça a marché!", s'est réjouie Morgane Osyssek.

"C'est la première fois qu'on aborde une finale mondiale par équipe sans attente", a complété Coline Devillard. "Avant, on savait qu'on pouvait faire quelque chose, mais qu'il fallait faire le match parfait. Là, on n'attendait rien, on avait la qualif' aux Jeux, c'était le summum. On est arrivées en détente, on a fait ce qu'on avait à faire."

Troisièmes avant le dernier agrès, les Françaises ont dû conclure leur soirée à la poutre, l'agrès le plus propice aux pénalités, ce qui aurait pu faire craindre une rétrogradation au classement. Mais elles ont assuré une rotation impeccable qui leur a ouvert la voie du podium.

"Je voulais juste réussir ma poutre, je ne pouvais pas finir avec un truc raté. D'abord pour moi, parce que j'avais un peu raté ma poutre en qualif', et ensuite, je savais qu'en réussissant, j'apportais une bonne note", a expliqué Mélanie De Jesus Dos Santos.

Les Françaises ont été les seules à n'encaisser aucune chute au cours de la finale: "Ça, c'est la classe!", a réagi Lorette Charpy.

Trois d'entre elles auront encore des chances de médailles individuelles au cours de la semaine, Mélanie "DJDS" participant à la finale du concours général, Coline Devillard à celle du saut et Lorette Charpy à celle des barres asymétriques.

- Biles s'offre un 20e titre -

La victoire des Américaines offre par ailleurs à Simone Biles, de retour au haut niveau après deux ans d'arrêt, sa 26e médaille mondiale et son 20e titre, nouveau record, et le règne des Etats-Unis sur le concours par équipe féminin, qui dure depuis 2011, se poursuit encore.

"C'est fou, on a réussi, je suis vraiment très fière de l'équipe", s'est réjouie Biles. "C'est le septième titre de suite pour les Etats-Unis. Pour certaines filles, c'est leur premier Championnat du monde, je suis très heureuse de partager ça avec elles."

Les Américaines ont résisté au retour des Brésiliennes, qui ont décroché la première médaille par équipe de leur histoire. La championne du monde en titre du concours général Rebeca Andrade a été impressionnante, signant notamment une prestation de grande classe au sol, rien d'étonnant pour la charismatique Brésilienne.

Simone Biles fait à Anvers son retour au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo exténuants marqués par l'épisode des "twisties", ces pertes brutales de tout repère dans l'espace.

A Anvers, elle donne pourtant l'impression de n'avoir jamais arrêté et semble reprendre le fil de sa carrière comme si de rien n'était.