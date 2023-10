Mondiaux de gym: "Pas à la hauteur", les Bleus ratent la qualification pour les Jeux

Les Bleus devaient finir dans le top 12 mondial pour qualifier l'équipe et assurer par la même occasion un quota de cinq places individuelles. Mais ils terminent très loin de l'objectif fixé après un concours décevant.

Benjamin Osberger, Lucas Desanges, Jim Zona, Kevin Carvalho et Léo Saladino ont commencé par les anneaux et ont fini par le redoutable cheval d'arçons, propice aux pénalités.

Au terme des six agrès, les Bleus ont totalisé 242,362 points, alors que la dernière équipe qualifiée, l'Ukraine, a affiché un total de 245,461.

"On n'est pas à la hauteur, il faut l'accepter", a complété Benjamin Osberger. "Il n'y a pas grand-chose à dire. On passe à côté, surtout sur le dernier agrès. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Il va falloir rebondir."

"On savait qu'il fallait réussir quelque chose de presque parfait pour se qualifier", a reconnu Jim Zona, le plus expérimenté de la bande.

"Je pense que le projet ambitieux qui a été mis en œuvre a sans doute été engagé un peu tard", a analysé le DTN Kévinn Rabaud à propos du projet de reconstruction lancé après les derniers Jeux.

"On voit que l'équipe chez les garçons est en capacité de produire de la belle gym. Maintenant, il nous manque encore de l'intensité. On est trop éloignés des meilleures équipes en terme de note, de difficulté pour réellement jouer en toute sécurité une qualification", a-t-il poursuivi.

Il restera néanmoins trois quotas individuels à aller chercher lors des étapes de Coupe du monde ou lors des Championnats d'Europe au printemps prochain mais la qualification par cette voie s'annonce très compliquée.

"On n'est pas dans les meilleures conditions, mais évidemment, on va jouer toutes les possibilités qui nous restent", a déclaré Kévinn Rabaud.

A l'issue des qualifications, les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, la Turquie, les Pays-Bas et l'Ukraine ont gagné leur ticket olympique par équipe et rejoignent la Chine, la Grande-Bretagne et le Japon qui étaient déjà qualifiés.