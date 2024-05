Mondiaux de judo: encore raté pour la France face au Japon

Les deux nations n'avaient pas inscrit leur équipes types pour ces Mondiaux placés à deux mois seulement des Jeux olympiques.

"Il n'y a pas trop photo, on prend 4-1, on s'est fait ouvrir", a reconnu Christophe Massina, le responsable de l'équipe féminine. "Il n'y a pas de regrets, ils étaient au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se sort du piège italien et contre la Géorgie il n'y a pas eu match".

La France avait en effet éliminé en quart de finale l'Italie (4-1) puis la Géorgie en demie (4-2). La jeune sélection du Japon avait écrasé l'Allemagne (4-0) puis l'Ouzbékistan (4-1).