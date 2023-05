Mondiaux de judo: retour aux affaires pour Riner et Agbégnénou

A un peu plus d'un an des JO à domicile, les Bleus pourront également compter sur un ambitieux contingent féminin, mené par la championne du monde en titre Romane Dicko ou encore la révélation de ce début d'année, Blandine Pont.

- "Lâcher les watts" -

"Ce que j'ai appris à Paris, c'est que j'étais capable de plein de choses. C'était important pour moi de revenir sur la scène internationale, de me situer, de débloquer certaines choses, ce qui est fait aujourd'hui", estime-t-il. "Du coup, quand je vais me présenter (à Doha), je vais me libérer un peu plus. Je vais commencer à lâcher un peu les watts."

A 34 ans, Riner se dit toujours animé par le plaisir de combattre. "Malgré la difficulté de l'entraînement et du haut niveau, je suis content de faire ce que je fais", dit-il.