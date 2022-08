Mondiaux de kayak sprint - Hermien Peters et Lize Broekx décrochent le bronze en K2 sur 500m à Halifax

(Belga) Hermien Peters et Lize Broekx ont décroché la médaille de bronze en K2 sur 500m lors des championnats du monde de kayak sprint, dimanche à Halifax, au Canada. Le duo belge a signé un chrono de 1:52.64 d'une finale A remportée par la Pologne (1:49.87), devant l'Allemagne (1:50.28).

Les deux Limbourgeoises, 9e des JO des Tokyo, ont égalé au Canada le meilleur résultat de leur carrière, après une 1ère médaille de bronze l'an dernier à Copenhague. Même si elles sont restées à prés de 3 secondes de la lutte pour le titre disputé par les Polonaises Karolina Naja/Anna Pulawska et les Allemandes Paulina Paszek et Jule Hake, elles n'en ont pas moins précédé la multiple championne olympique et du monde néo-zélandaise Lisa Carrington, associée à Alicia Hoskin, 4e Outre ce podium, Hermien Peters a pris la 4e place du K1 sur 500m, samedi en finale A. Plus tôt dans l'après-midi, Artuur Peters et son équipier Bram Sikkens ont terminé 7e de leur finale B du K2 sur 500 m. Ils sont restés à 1.39 du Canada vainqueur de cette finale pour les places 10 à 18, classant les deux kayakistes belges à une modeste 16e place finale. Plus tard durant la soirée dimanche, Artuur Peters et Lize Broekx boucleront ces Mondiaux par la course open du K1 sur 5.000m. (Belga)