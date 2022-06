Mondiaux de natation: Aurélie Muller quatrième du 10 km en eau libre

La Française Aurélie Muller a terminé au pied du podium du 10 km en eau libre des Championnats du monde de natation remporté par la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal, mercredi à Budapest.

Muller, qui a décroché la médaille d'argent du 5 km dimanche, termine à 6 sec 90/100 de la nouvelle championne du monde.

"Un peu frustrée évidemment", a réagi Muller, qui avait déjà dû se contenter de la quatrième place avec le relais français dimanche.

"Mais je suis contente d'être à ce niveau-là après ces deux dernières années (...) L'objectif était de faire top 8, donc contrat rempli", a-t-elle poursuivi.

A 32 ans, la nageuse de Sarreguemines, qui a connu diverses fortunes au cours de sa carrière, revient d'une longue absence en équipe de France d'eau libre après avoir changé de coach et de lieu d'entraînement.

Muller avait été sacrée championne du monde du 10 km, épreuve qui figure au programme des Jeux olympiques, en 2015 à Kazan et en 2017, déjà à Budapest.

Aux Mondiaux-2019, elle avait vécu une terrible désillusion en finissant à la 11e place du 10 km, à un dixième seulement de la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, malgré un recours au motif qu'elle aurait été gênée par l'Italienne Rachele Bruni.

En 2016, la Française avait été disqualifiée de sa deuxième place obtenue sur le 10 km des Jeux de Rio pour avoir gêné cette même Bruni sur la plaque d'arrivée.

L'autre Tricolore engagée, Caroline Jouisse, a pris la 31e place, à 4 min 37 sec 80/100 de la championne du monde. Elle sera également au départ du 25 km en eau libre jeudi.

Pour Sharon Van Rouwendaal, 28 ans, il s'agit du premier titre de championne du monde après cinq médailles mondiales en eau libre et en bassin.

La Néerlandaise, championne olympique à Rio en 2016 et médaillée d'argent aux JO de Tokyo l'été dernier, a devancé au sprint l'Allemande Leonie Beck et la Brésilienne Anna Marcela Cunha au terme de 2 heures 02 min 29 sec et 29/100 d'effort.