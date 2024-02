Mondiaux de natation: "Aux anges", David Aubry s'offre le bronze

Entre ces deux podiums, David Aubry a connu une longue période de doutes. En cause, une vilaine blessure à une épaule qui a marqué le début d'une descente aux enfers et d'une longue dépression.

"Il y a un an et demi, quand j'ai décidé de reprendre pour les Jeux, je savais que j'allais passer par des moments très compliqués. L'année dernière, ça a été difficile parce que je suis reparti quasiment de zéro. J'ai pris des kilos, j'ai perdu de la force...", a-t-il raconté. "Mais j'ai vachement travaillé. C'est juste dingue!"

"Aujourd'hui, c'est la plus belle des médailles de toute ma carrière. Je me sens explosif et joyeux. C'est un exploit parce que j'ai arrêté quelques temps et là je reviens au plus haut de ma forme. Je prends vraiment un réel bonheur à nager."