Mondiaux de natation en petit bassin - Quatre Belges sélectionnées pour Melbourne

(Belga) Quatre nageuses belges ont été sélectionnées pour les Mondiaux de natation en petit bassin qui se tiendront du 13 au 18 décembre à Melbourne, en Australie. La Fédération belge de natation (FRBN) l'a annoncé mercredi.

Valentine Dumont s'alignera sur trois épreuves, le 100m, le 200m et le 400m libre. Alisée Pisane (800m libre et 1.500m libre) et Florine Gaspard (50m brasse et 100m brasse) sont engagées sur deux distances, tandis que Fleur Vermeiren disputera le 50m brasse. Dimanche, la FRBN avait indiqué que, à la suite d'une décision de la Cour belge d'arbitrage du sport (CBAS), saisie par Fleur Vermeiren, les critères de sélection de la Fédération internationale (FINA) étaient d'application. Et ce car la FRBN avait dévoilé tardivement ses propres critères, plus stricts. Les critères de la FINA avaient aussi été réussis par Roos Vanotterdijk sur 100m quatre nages, mais la championne d'Europe juniores du 100m papillon ne fera pas le voyage en Australie. (Belga)