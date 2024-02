Mondiaux de natation: le Français Gary Hunt médaillé d'argent au plongeon de haut vol

Les concurrents s'élançaient d'un plongeoir situé à 27 m de hauteur et installé dans la baie du Vieux port de la capitale qatarie.

"J'aurais pu avoir quelques points de plus, Aiden m'a vraiment poussé. Il aurait fallu que ce soit parfait", a estimé le Français, considéré comme l'une des références de cette discipline spectaculaire.

Hunt, qui représentait la Grande-Bretagne jusqu'en 2020, décroche la cinquième médaille mondiale de sa carrière à 27 m, après ses titres de 2015 et 2019 et ses médailles d'argent de 2013 et bronze l'an dernier.

"Depuis ma dernière médaille d'argent en 2013, ce sport a beaucoup changé. Il y a beaucoup de nouveaux plongeurs, il y a presque une dizaine de plongeurs qui auraient pu être champion aujourd'hui. Et d'être là encore et de finir avec une médaille, c'est plus que ce que à quoi je m'attendais."

La discipline, qui a fait son entrée au programme des Championnats du monde de natation en 2013, ne figure pas encore à celui des Jeux olympiques, mais le Français sera quand même présent à Paris dans l'épreuve du plongeon synchronisé à 10 m.