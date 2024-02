Mondiaux de natation: retour "doux-amer" pour Adam Peaty

A six mois des Jeux olympiques de Paris, le Britannique Adam Peaty a signé son retour sur la scène internationale par une médaille de bronze "douce-amer" sur 100 m brasse, lundi aux Championnats du monde de natation de Doha.

Mais en ce deuxième jour de compétition, c'est surtout Peaty qui était au centre des attentions pour son retour, quatre ans après sa dernière apparition aux Championnats du monde.

Meilleur temps des demi-finales, Peaty a manqué de vitesse au départ et n'a pas réussi à faire parler ses qualités en deuxième partie de course, terminant troisième en 59 sec 10.

"C'est doux-amer, la technique n'est pas encore au rendez-vous pour obtenir les résultats que je souhaite lorsque je suis sous pression. C'est quelque chose qu'il va falloir identifier. On a encore besoin de beaucoup plus d'entraînement et de persévérance", a analysé Peaty.