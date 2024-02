Mondiaux de natation: soir de premières pour l'Irlande et Hong-Kong

L'Irlandais était arrivé au Qatar avec de grandes ambitions après avoir battu le record du monde de cette même distance en petit bassin en décembre dernier aux Championnats d'Europe de Bucarest.

"Depuis ce record du monde, ça n'a fait que monter, monter, monter. Et terminer cette partie de saison avec une médaille d'or mondiale, c'est incroyable!", a réagi l'Irlandais, qui n'avait terminé que septième de la finale du 400 m en début de semaine.

"J'ai appris beaucoup de mon 400 m. Dans cette course, j'avais nagé en fonction des autres au lieu de faire ce que je sais faire", a-t-il expliqué. "Je suis l'un des nageurs les plus rapide du monde sur 800 m et mon but était simplement de nager comme je l'entends sans laisser les autres m'affecter."